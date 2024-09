Wettermix: Sonnenschein und aufziehende Regenwolken

Veröffentlicht am 22. September 2024, 22:04 / ©5 Minuten

In den Alpentälern und im Süden gibt es örtlich Frühnebelfelder, während sonst überwiegend die Sonne scheint. Im Westen sind jedoch mehr Wolken zu erwarten, und am späten Nachmittag beginnt es in Vorarlberg zunehmend zu regnen.

Bis zu 25 Grad

Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis Süd, im Bergland ist es zeitweise leicht föhnig. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 6 und 12 Grad, die Tageshöchsttemperaturen variieren je nach Sonnenschein und Wolken zwischen 19 und 25 Grad.