LC Villach Nachwuchs glänzt beim Talentecup-Finale in Völkermarkt

Völkermarkt war gestern der Austragungsort der letzten Station im Volksbank KLV Talentecup 2024 nach Klagenfurt und Villach. Beim 7. Völkermarkter Steinzeit Mehrkampf waren 97 Kinder gemeldet, darunter auch Gastvereine aus der Steiermark.

Niklas Groschacher gewann alle Disziplinen

Der LC Villach war mit zehn Kindern dabei und konnte sich hervorragend in Szene setzen, allen voran Niklas Groschacher, der in der Klasse U10 alle Disziplinen für sich entscheiden konnte und sich so den klaren Tagessieg holte. Timian Trontelj belegte bei seinem ersten Mehrkampf für den LC Villach den ausgezeichneten 4. Gesamtrang.

©LC Villach Am Bild: Niklas Groschacher

Annika Tiffner machte ausgezeichneten 2. Platz

Bei den Mädchen in dieser Klasse gab es durch Annika Tiffner einen ausgezeichneten 2. Gesamtrang. Mit Robin Marföldy Platz vier und Luisa Prodnik Platz fünf konnten die drei Mädels in der Mannschaftswertung sogar den Sieg holen.

©LC Villach Am Bild: Annika Tiffner

Hervorragende Mannschaftsleistung

Auch die Mädels in der Klasse U12 erzielten eine hervorragende Mannschaftsleistung. Mit Helena Prodnik Platz 7, Leni Steiner Platz 8 und Pauline Mayer Platz 13 gab es für die LC Villach Jungathletinnen den 2. Platz in der Mannschaftswertung.

©LC Villach Am Bild: Helena Prodnik, Leni Steiner und Pauline Mayer

Nesthäkchen verfehlte knapp das Podest

Amelie Tiffner schaffte in der Klasse U14 den 9. Gesamtrang und das Nesthäkchen der Jungathletinnen Kristina Steiner U8 verfehlte mit Platz vier bei ihrem ersten Mehrkampf für den LC Villach nur ganz knapp das Podest.

Klarer Gesamtsieger

In der Cup Gesamtwertung gab es für den LC Villach durch Niklas Groschacher einen klaren Gesamtsieger in der U10. Er war bei allen drei Bewerben der Sieger und setzte sich so souverän an die Cupspitze. Bei den Mädchen gab es mit Annika Tiffner den 2. Gesamtrang.

Jungtrainer Georg Albel wurde vorgestellt

Luisa Prodnik schaffte hier Platz 4. Ebenso Leni Steiner in der Klasse U12, die vor Helena Prodnik und Pauline Mayer knapp das Podest verfehlte. Einen ausgezeichneten 5. Gesamtrang in der U14 schaffte Amelie Tiffner. Zu guter Letzt wurde unser Jungtrainer Georg Albel als Jugendkoordinator des Kärntner Leichtathletik Verbandes vorgestellt.