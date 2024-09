Seriendiebin: „Videobeweis“ wird Villacherin (58) zum Verhängnis

Seit mehreren Tagen soll eine 58-jährige, amtsbekannte Villacherin mehrere Diebstähle von Smartphones, Laptops, Brieftaschen und Gepäckstücke im Großraum Villach begangen haben, wie die Polizei nun berichtet. Auch in einem Hotel in Velden, wo sie sich am gestrigen Sonntag, 22. September, einmietete, habe sie mehrere derartiger Diebstähle begangen.

Villacherin konnte schnell identifiziert werden

Da ein betroffener Betrieb Videoaufzeichnungen von der mutmaßlichen Tat hatte, konnte sie schnell identifiziert und nach örtlicher Fahndung in Velden festgenommen werden. In ihrem Hotelzimmer konnte die Polizei dann mehrere Smartphones, einen teuren Laptop, Bargeld und einen Trolley mit Lebensmittel sicherstellen. Der derzeit geschätzte Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen, die Ermittlungen werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die 58-Jährige wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt und in die Justizanstalt eingeliefert.