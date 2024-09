22-jähriger Motorradfahrer bei Überholmanöver von Alkolenker erfasst

Veröffentlicht am 23. September 2024, 06:21 / ©5min/pexels,JakubSisulak/MontageCanva

Der Motorradlenker aus dem Bezirk Deutschlandsberg fuhr auf der B69 von Leutschach in Richtung Gamlitz. Als der 22-Jährige zum Überholvorgang des vor ihm fahrenden Auto ansetzte, bog der 50-jährige Autofahrer nach links ab. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, der Motorradfahrer wurde in den Straßengraben geschleudert. Der 22-jährige Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in das LKH Graz mit dem Rettungshubschrauber C12 geflogen. „Ein Alkoholtest beim rumänischen Pkw-Lenker (50) verlief positiv“, heißt es seitens der Polizei.