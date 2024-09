Auto überschlägt sich: Fahrerin (18) schwer verletzt, Teenager-Insassen leicht verletzt

Die einheimischen Jugendlichen fuhren gegen 23 Uhr auf der B145 von Bad Aussee in Richtung Altaussee. Aus derzeit ungeklärter Ursache kam die 18-Jährige mit dem Auto von der Fahrbahn ab. „Das Fahrzeug wurde in die Luft geschleudert und kam in einer Wiese zum Stillstand. Einsatzkräfte der Feuerwehr (Reitern) sowie die Rettung standen im Einsatz. Die Unfallbeteiligten wurden in das LKH Bad Aussee transportiert“, heißt es seitens der Polizei.