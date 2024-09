„Hilfe“: Villacherin macht Ekelfund in Badewanne

Einen wahren Ekelfund hat eine Villacherin in der Badewanne gemacht.

Reptil in Abfluss

Einen wahren Ekelfund hat eine Villacherin in der Badewanne gemacht.

Veröffentlicht am 23. September 2024, 07:22 / ©Fotomontage: pixabay / VariousPhotography & Screenshot Facebook "Villacher helfen Villachern"

„Hilfe, das Ding ist beim Versuch, aus der Kanalisation zu kommen, stecken geblieben und verendet“, schreibt eine Villacherin auf Facebook. Bei dem „Ding“ handelte es sich übrigens um eine Eidechse, die Frau bat in der Facebook-Gruppe „Villacher helfen Villachern“ um Hilfe. Das Reptil sei nämlich im Abfluss der Wanne ihrer Oma stecken geblieben und sie hätten es zu dem Zeitpunkt nicht raus bekommen, erklärt sie in dem Posting weiter.

©Screenshot Facebook „Villacher helfen Villachern“ Eine Villacherin hat Facebook-User um Hilfe gebeten, weil eine Eidechse im Abfluss der Badewanne scheinbar feststeckte.

Eidechse konnte entfernt werden

Schließlich haben sie die Eidechse dann recht rasch mit Hilfe rausbekommen. „Man musste aber besonders vorsichtig sein, damit sie nicht zerreißt“, schreibt sie in den Kommentaren. Wie aber kann es überhaupt dazu kommen, dass ein solches Tier in den Abfluss kommt und in der Badewanne einer Villacherin landet?

„Völlig ungewöhnlich“

Es sei zwar „völlig ungewöhnlich“ und selbst sie hätte „so etwas noch nie gesehen“, dennoch könne es durchaus sein, dass eine Eidechse nach dem Überwintern in das Abflusssystem geraten sei und dann einen Weg zum Licht gesucht habe, erklärt Reptilienexpertin und -zoobesitzerin Helga Happ gegenüber der „Kleinen Zeitung“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2024 um 07:36 Uhr aktualisiert