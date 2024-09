Mit 83 Jahren in die Gourmet-Welt: Thi Ba Nguyen bringt Vietnam nach Graz

Es sind die Erinnerungen an die Geschmäcker und Gerichte ihrer Kindheit in Vietnam, die Thi Ba Nguyen ab sofort im Restaurant VINA in Graz als neues Fine-Dining-Konzept auftischt. „Wir wollen unseren Gästen etwas Besonderes bieten“, erklärt Thi Ba Nguyen (1 Falstaff Gabel). Ihr fünf-gängiges Menü begeistert mit einer Vielzahl an Aromen: vom Bio-Rind mit Kräutern bis zu Kammmuscheln mit Wasabicreme. Der Klassiker „Thit Kho Tau“ mit geschmortem Bio-Schwein und Wachtel-Ei ist ein echtes Soulfood! „ Wir wollen unseren Gästen damit neben der bestehenden Kulinarik etwas zusätzlich Besonderes bieten “, so Thi Ba Nguyen und ihr Sohn Robert, der das Restaurant betreibt.

©David Günzberg Kammmuscheln / Wasabi / Fischsauce ©David Günzberg Thit Kho Tau: Geschmortes Bio-Schwein / Wachteleier / Jasminreis

Reservierungen für Feinschmecker

Das 5-Gang-Menü kostet 75 Euro pro Person und umfasst auch Kreationen wie Kiwi-Limette und ein Dessert mit Kokos und Maracuja. Reservierungen sind telefonisch oder online unter www.vina-restaurant.at möglich.