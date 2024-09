Karlsplatz wird erneut zur Freiluftkino-Kulisse

Veröffentlicht am 23. September 2024, 07:46 / ©Polyfilm

Ein Wiedersehen im Resselpark

Nach dem erfolgreichen Start im Juni kehrt das Wanderkino Volxkino mit einer zweiten Runde des „Karlskinos“ zurück. Vom 23. bis 28. September wird der Resselpark am Karlsplatz erneut zur Kulisse für ein Open-Air-Kinoerlebnis. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 19:30 Uhr, und der Eintritt ist frei. Das Karlskino bietet an fünf Abenden ein abwechslungsreiches Programm, das von Science-Fiction über Drama bis hin zu Animations- und Dokumentarfilmen reicht. Die Veranstalter wollen damit einen würdigen Abschluss der Sommerkino-Saison schaffen.

Filmkunst trifft Viennale

In diesem Jahr steht das Karlskino ganz im Zeichen der bevorstehenden Viennale. Die ersten drei Abende – von Montag bis Mittwoch – wurden gemeinsam mit der Viennale-Direktorin Eva Sangiorgi kuratiert. Gezeigt werden „Puan“, eine humorvolle und tiefgründige Auseinandersetzung mit der argentinischen Gesellschaft, Philippe Garrels Familienepos „Le Grand Chariot“ und Bertrand Bonellos Sci-Fi-Melodram „La Bete“, das die Themen Künstliche Intelligenz und menschliche Gefühle auf besondere Weise verknüpft.

Kurzfilme und besondere Highlights

Der Donnerstagabend ist den Kurzfilmen gewidmet. Im Rahmen des „Best Animation Austrian Festival“ werden die besten österreichischen Animationsfilme der letzten 25 Jahre gezeigt. Am Freitag gibt es eine kurze Pause im Filmprogramm, doch Besucher können beim „Karlstag“ mehr über die Initiatoren des Projekts erfahren.

Finale mit Publikumsliebling

Am Samstag wird das Karlskino mit einem besonderen Highlight abgeschlossen: Gezeigt wird der Gewinnerfilm des Diagonale-Publikumspreises 2024, „Caravan“ von Lucy Ashton. Der Film begleitet vier afghanische Flüchtlinge auf ihrer beschwerlichen Reise nach Europa und bietet einen einfühlsamen Blick auf das Leben in einer marginalisierten Gemeinschaft. Das Werk beeindruckt durch seine Nähe zu den Protagonisten und beleuchtet ihre Herausforderungen in einer Welt voller Bürokratie, Vorurteile und Überlebenskämpfe.