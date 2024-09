Wohnblock evakuiert: Plastikschüssel auf Herd sorgt für Großeinsatz

Rauchentwicklung löst Evakuierung aus

Am Sonntagabend kam es in einem Mehrfamilienhaus in Dornbirn zu einem Großeinsatz, nachdem in einer der Wohnungen Rauch festgestellt wurde. Auslöser des Alarms war eine Plastikschüssel, die auf einem eingeschalteten Herd vergessen worden war. Der dadurch entstehende Rauch aktivierte den Brandmelder und führte zur Evakuierung des gesamten Wohnblocks.

Einsatzkräfte rasch vor Ort

Die Feuerwehr Dornbirn rückte mit sieben Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften an, um die Situation zu überprüfen und den Brandherd zu lokalisieren. Die Rettung war mit einem Fahrzeug vor Ort, und auch die Polizei sicherte den Einsatz mit vier Streifenwagen ab. Glücklicherweise meldete sich der Mieter der betroffenen Wohnung schnell bei den Einsatzkräften, sodass diese problemlos Zutritt zur Wohnung erhielten.

Wohnung nach Lüften wieder bewohnbar

Nach der Belüftung der betroffenen Wohnung konnte Entwarnung gegeben werden. Es entstand kein größerer Schaden, und alle Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Trotz des glimpflichen Ausgangs zeigt der Vorfall, wie schnell ein vermeintlich kleiner Fehler einen großen Einsatz auslösen kann.