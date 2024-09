KAC drei Mal in Führung – Slowenen finden aber immer eine Antwort

Veröffentlicht am 23. September 2024, 08:00 / ©EC-KAC/Wolfgang Jannach

Dabei sind die Klagenfurter bei der 3:4-Niederlage nach Verlängerung gleich drei Mal in Führung gegangen, Ljubljana hatte aber immer eine Antwort parat. Den ersten Treffer erzielte nach 11 Minuten Nick Pastujov, nur eine halbe Minute später hieß es aber bereits 1:1. Wieder nur knapp zweieinhalb Minuten später gingen die Klagenfurter dann wieder in Führung. Der Torschütze war diesmal Jesper Jensen Aabo. Mit dem 2:1 für die Hausherren ging es auch in die Kabinen.

Slowenen retten sich in Verlängerung – und gewinnen dann

Den deutlich besseren Start ins zweite Drittel hatten dann aber jedenfalls die Slowenen. Nur 31 Sekunden dauerte es, ehe Tomaževič zum zweiten Mal den Ausgleich herstellte. Danach dauerte es bis in die 48. Minute, ehe es wieder „klingelte“. Torschütze für den KAC war diesmal Mathias From. Doch auch die dritte Führung hielt nicht bis zum Ende, Ćosić traf sechs Minuten vorm Ende zum dritten Ausgleich. In der Verlängerung war es dann Kerbashian, der nach etwas mehr als vier Minuten für den Siegestreffer der Slowenen sorgte.