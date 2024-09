Knappe VSV-Niederlage gegen Vienna Capitals

Erst nach 33 Minuten „klingelte“ es in Villach das erste Mal. Kevin Hancock brachte die Hausherren in Führung. Doch eine Antwort der Vienna Capitals ließ nicht allzu lange auf sich warten. In der 39. Minute glich Kromp nämlich aus, mit dem 1:1 ging es dann auch zum zweiten Mal in die Kabinen.

Anschlusstreffer war zu wenig

Neun Minuten vor Schluss war es dann Kemp, der die Wiener gar in Führung brachte. Während die Villacher daraufhin alles nach vorne warfen und trotz guter Chancen nicht ausgleichen konnten, verwerteten die Wiener einen Konter in der 58. Minute in Person von Gregoire sogar zum 1:3. Der Anschlusstreffer von MacPherson kurz darauf war im Endeffekt zu wenig, den Ausgleich schaffte man nicht mehr.

