Auto kam von Fahrbahn ab und landet im Bach

Veröffentlicht am 23. September 2024, 08:11 / ©BFV Knittelfeld

„Ein PKW kam im Ortsteil Rachau gegen 12.50 Uhr von der Fahrbahn ab und schlitterte dabei in den nur wenige Meter entfernten Bach“, heißt es in einem Einsatzbericht des Bereichsfeuerwehrverbands Knittelfeld. Kurz nach der Alarmierung trafen 17 Mitglieder der Feuerwehren Rachau und Knittelfeld an der Unfallstelle ein und begannen sofort mit der Absicherung. „Im Anschluss konnte der rund 1,5 Tonnen schwere PKW mittels Kranwagen aus dem Bach gehoben werden, sodass der Einsatz nach eineinhalb Stunden beendet werden konnte“, schildert Einsatzleiter Hauptbrandinspetkor Heimo Sulzer.