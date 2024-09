Wasserkrise in Frauenstein: Haushalte seit eineinhalb Jahren ohne Trinkwasser

Österreich wird international um die ausgezeichnete Qualität seines Trinkwassers beneidet. Das ist für manche Menschen in der Gemeinde Frauenstein im Bezirk St. Veit aktuell nur eine süße Erinnerung. 24 Haushalte des Ortsteils Stromberg haben bereits seit eineinhalb Jahren kein Trinkwasser mehr. Doch nicht nur das: Seit September haben einige Haushalte nicht einmal mehr Nutzwasser, d. h. sie können keine WC-Spülung betätigen und nicht mehr duschen. Die Hintergründe sind verworren und vielschichtig. Wir haben mit Frauensteins Bürgermeister Harald Jannach über diese einzigartige und für die Betroffenen sehr belastende Situation gesprochen.

Behördliche Abnahme der Wasserversorgungsanlage nie erfolgt

Der Reihe nach: In den 70er Jahren wurde in der Gemeinde Frauenstein der Bau einer privaten Wasserversorgungsanlage genehmigt. Im Zuge dessen wurde ein Hochbehälter gebaut – der jedoch nie kollaudiert, also behördlich abgenommen, wurde. „Die Anlage wurde bescheidmäßig genehmigt, aber sie wurde nie endüberprüft. Derjenige, der sie gebaut hat, hat keine Fertigstellungsmeldung gemacht“, erklärt Bürgermeister Jannach gegenüber 5 Minuten. Wie das passieren konnte, konnte sich der Ortschef auch nicht erklären. Die fehlende Kollaudierung der Anlage führte dazu, dass in den letzten vierzig Jahren keine behördlichen Überprüfungen stattfanden, was für die Bewohner nun schwerwiegende Folgen hat.

Hochbehälter stark verunreinigt

Zu Beginn des Vorjahres wurde durch Zufall und auf Initiative eines Einwohners herausgefunden, dass das Wasser im Ortsteil Stromberg bakterielle Verunreinigungen aufwies. Eine spätere Überprüfung durch einen Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft St. Veit brachte schlimme Zustände ans Licht: „Wenn Sie den Hochbehälter einmal gesehen haben, möchten sie kein Wasser mehr trinken“, schilderte Jannach die Situation. Und weiter: „Mittlerweile sind Wurzeln und Buschwerk in den Behälter hineingewachsen, in dem das Trinkwasser der Stromberger gelagert wird.“ Anscheinend war die Anlage aufgrund der „Unsichtbarkeit“ vor der Behörde in den vergangenen vierzig Jahren nicht gewartet und den geltenden Hygienebestimmungen entsprechend aufbereitet worden.

Betreiberfrage ungeklärt

Über die Behörde wurden die privaten Betreiber der Wasserversorgungsanlage dazu aufgefordert, die Mängel zu beseitigen und die betroffenen Bewohner über die Zustände der Anlage zu informieren, doch es stellte sich heraus, dass die Betreiberfrage nicht einfach zu klären ist. „Die Sache ist kompliziert. Grundsätzlich gab es, als die Anlage errichtet wurde, zwei Betreiber: einen, dem die Quelle gehört, und einen, der für die Infrastruktur, also den Hochbehälter und das Leitungsnetz, zuständig ist“, erklärt Jannach. In den 90ern übertrug derjenige, der für die Infrastruktur zuständig war, die Anlage an seinen Bruder, der jedoch mittlerweile verstorben ist. „Nun ist der verstorbene Bruder im Wasserbuch eingetragen und derjenige, der die Anlage errichtet hat, hält sich aufgrund der Übertragung für nicht zuständig. Er hat aber damals mit den Leuten die Verträge abgeschlossen und ihnen eine ordnungsgemäße Wasserlieferung zugesichert“, so Jannach weiter. Im Jahr 2021 habe die Gemeinde den Betreibern sogar angeboten, die Anlage zu übernehmen, die Vermittlungsgespräche scheiterten jedoch. „Die Betreiber haben alles abgelehnt, was für uns als Gemeinde stemmbar gewesen wäre“, bedauerte Jannach.

Mühsamer Rechtsweg

Niemand will also für den desolaten Zustand der Anlage zur Verantwortung gezogen werden. Dass es aufgrund der nicht stattgefundenen Kollaudierung offiziell gar keine Anlage gibt, erschwert den Rechtsweg ebenso wie die Tatsachen, dass die Betreiberfrage aktuell nicht klar ist und sich die Behörde aufgrund des erloschenen Wasserrechts nicht für zuständig hält. Bürgermeister Jannach fühlt mit den Betroffenen: „Die Leute haben damals die Grundstücke gekauft, den Wasserzins und die Anschlussgebühren gezahlt und jetzt werden sie im Regen stehen gelassen.“ Weiters erklärt er: „Es wird wohl auf den Zivilrechtsweg hinauslaufen. Aktuell wird geprüft, ob bzw. wie die Einwohner zivilrechtlich vorgehen können.“

Nun auch Nutzwasser weg

Es ist bereits schlimm genug, kein Trinkwasser zur Verfügung zu haben, doch für manche Stromberger kommt es noch dicker: Seit Anfang September haben einige Haushalte aufgrund einer defekten Pumpe auch keinen Zugang zu Nutzwasser mehr. „Stellen Sie sich das vor – nicht einmal mehr duschen oder die WC-Spülung betätigen zu können“, zeigt sich Bürgermeister Jannach fassungslos. Zwar sorge er dafür, dass die Betroffenen über die örtliche Feuerwehr mit Wasser versorgt würden, jedoch sei dieser Zustand auf längere Sicht untragbar. Die Dauer der Wasserversorgungskrise sei aktuell jedoch noch nicht absehbar. Der einzige Lichtblick aktuell: „Ich hoffe, dass durch unsere Misere hier die Wasserversorgungsanlagen in ganz Kärnten stärker überprüft werden, damit solche Missstände in Zukunft verhindert werden können.“