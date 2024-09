Tragischer Vorfall: 32-Jähriger stirbt beim Kaiserlauf in Bad Ischl

Der Läufer verstarb noch an Ort und Stelle.

23. September 2024

Britischer Läufer verstirbt trotz Reanimationsversuchen

Beim alljährlichen Kaiserlauf in Bad Ischl ereignete sich am Sonntag ein tragisches Unglück: Ein 32-jähriger Brite brach während des Laufs zusammen. Trotz sofortiger Bemühungen der Rettungskräfte konnte der Mann nicht wiederbelebt werden. Wie die Polizei am Montag gegenüber dem ORF bestätigte, waren die Reanimationsversuche erfolglos.

Veranstaltung abgebrochen

Angesichts des tödlichen Vorfalls entschied sich die Veranstaltungsleitung, den Kaiserlauf abzubrechen. Die genaue Ursache für den Zusammenbruch des Läufers ist derzeit nicht bekannt. Weitere Untersuchungen sind im Gange, um die genauen Umstände des Todes zu klären.