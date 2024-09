„Unerwarteter Schaden“ in Weiz: Straße wird kurzfristig zur Baustelle

Reparaturarbeiten an der Kanalleitung: Die Marburger Straße in Weiz bleibt einspurig befahrbar.

Reparaturarbeiten an der Kanalleitung: Die Marburger Straße in Weiz bleibt einspurig befahrbar.

„In der Marburger Straße, Kreuzung Leutholdgasse, Weiz, kam es zu einem unerwarteten Schaden an der Kanalleitung. Um diesen so schnell wie möglich zu beheben, starten am Montag, dem 23. September, die Reparaturarbeiten“, heißt es seitens der Stadt Weiz. Die Straße ist weiterhin einspurig passierbar, allerdings sollte mit möglichen Verzögerungen rechnen. „Die Arbeiten werden voraussichtlich nur wenige Tage in Anspruch nehmen. Wir bitten um euer Verständnis und sind bemüht, den Schaden so schnell wie möglich zu beheben“, teilt die Stadt Weiz abschließend in einem Facebook-Posting mit.