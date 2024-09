Öffi-Ausbau in Wien: Gewessler und Hanke setzen auf Kontinuität

Veröffentlicht am 23. September 2024, 10:14 / ©5 Minuten

Grundlage für weitere Projekte gelegt

In den vergangenen fünf Jahren haben Verkehrsministerin Leonore Gewessler und der Wiener Öffi-Stadtrat Peter Hanke intensiv am Ausbau des öffentlichen Verkehrs gearbeitet, um die Mobilitätswende voranzutreiben. Der Bund hat sich dabei als verlässlicher Partner der Stadt Wien erwiesen, besonders bei der Finanzierung des Linienkreuzes U2xU5, dem größten Klimaschutzprojekt Wiens. Um einen Stillstand nach der kommenden Nationalratswahl zu verhindern, stellen Gewessler und Hanke nun die Weichen für die Fortsetzung des Öffi-Ausbaus.

Verlängerung der U1 nach Rothneusiedl

Nach der Fertigstellung des U2xU5-Projekts steht in Wien die Verlängerung der U1 nach Rothneusiedl auf dem Plan. In diesem neuen Stadtentwicklungsgebiet soll ein urbaner, grüner Stadtteil entstehen, der als Klimaschutz-Leuchtturm konzipiert ist. Neben der Schaffung von leistbarem Wohnraum wird großer Wert auf eine gute öffentliche Anbindung gelegt. Die geplante U1-Verlängerung soll Rothneusiedl direkt mit dem Stadtzentrum verbinden und die Mobilitätswende weiter unterstützen.

Rahmen für zeitnahe U1-Finanzierung geschaffen

Gewessler betont die Notwendigkeit, Infrastrukturprojekte rechtzeitig einzuleiten, um Verzögerungen zu vermeiden. Die Vorbereitungen für einen schnellen Beschluss zur Finanzierung der U1-Verlängerung nach Rothneusiedl durch die nächste Bundesregierung laufen bereits. Hanke ergänzt, dass die Verantwortung der Politik über die aktuelle Regierungsperiode hinausgehen muss, insbesondere angesichts der Herausforderungen durch den Klimawandel.

Klimapartnerschaft als integraler Bestandteil

Die Stadt Wien plant, im Rahmen einer Klimapartnerschaft ein Konzept für verkehrspolitische Begleitmaßnahmen zu entwickeln. Diese Partnerschaft soll sicherstellen, dass der U-Bahn-Ausbau effektiv im Sinne nachhaltiger Mobilitätsangebote fortgeführt wird. Dazu gehören Maßnahmen wie die Errichtung von Verkehrsstationen, zeitgemäße Geh- und Radwege sowie die Optimierung des Oberflächenverkehrs im neuen Stadtentwicklungsgebiet.

Steigende Nutzerzahlen bestätigen den Erfolg

Die steigenden Nutzerzahlen bei den Jahreskarten der Wiener Linien und den Klimatickets des VOR belegen den Erfolg des bisherigen Öffi-Ausbaus. Allein in der Ostregion hat sich die Zahl der Klimaticket-Nutzer*innen seit Januar 2022 fast verdoppelt. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, das Öffi-Netz in Wien kontinuierlich auszubauen und an die wachsenden Anforderungen anzupassen.