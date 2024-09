Tausende Kärntner krank: Das empfehlen Experten nun

Deutlich mehr Menschen als noch in der Woche zuvor waren in der Vorwoche in Kärnten krank gemeldet.

Das sei bei allen drei Erkrankungen – den grippalen Infekten, der Influenza und bei Corona – so gewesen, heißt es dazu in einer Aussendung. Und weiter: „Um Ansteckungen und Weiterverbreitung zu vermeiden, sind Masken ein sicherer Schutz. Auch Händewaschen ist wichtig, denn unwillkürlich greift man sich ins Gesicht und hat damit ein höheres Risiko, Erreger zu übertragen.“

Das empfiehlt die ÖGK nun

Die ÖGK empfiehlt nun vor allem Menschen mit Risikofaktoren, aber auch allen anderen, eine Impfung gegen Corona und gegen Influenza – also die Grippe. Dabei sei die Influenza-Impfung sogar kostenfrei, auch die Rezeptgebühr würde entfallen, betont ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter.

Krankenstands-Zahlen in Kärnten überall angestiegen

In Kärnten waren in der vergangenen Woche insgesamt elf Personen wegen Influenza und 362 Personen wegen Corona krank gemeldet. In der Woche zuvor waren das noch acht bzw. 225. Einen starken Anstieg hat aber vor allem jene Gruppe, die einen grippalen Infekt mit sich herumtragen, erhalten. Von 2.113 Personen, die in der Woche zuvor in Kärnten krank gemeldet waren, ist diese Zahl in der Vorwoche auf 3.295 Personen gestiegen. Insgesamt ist auch die Zahl jener Menschen, die arbeitsunfähig waren, von 10.953 auf 12.215 angestiegen.