27-Jährige schaut aufs Handy und rammt Radfahrerin frontal mit Auto

Am Sonntagnachmittag kam es zu einem schweren Unfall zwischen einem Auto und einer 58-jährigen Radfahrerin in Stallhofen.

Veröffentlicht am 23. September 2024, 10:31 / ©Kzenon-stock.adobe.com

Gegen 17 Uhr war eine 27-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit ihrem Wagen auf einer Landesstraße von Stallhofen kommend in Fahrtrichtung Söding unterwegs. Im Ortsgebiet von Hallersdorf, Bezirk Voitsberg, erhielt sie laut eigenen Angaben einen Anruf auf ihrem Handy und wollte diesen am digitalen Display ihres Fahrzeuges entgegennehmen.

„Sie dürfe abgelenkt worden sein und geriet auf die Gegenfahrbahn“

„Dabei dürfte sie abgelenkt worden sein und geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. In der Folge kollidierte sie frontal mit einer entgegenkommenden 58-jährigen Radfahrerin aus dem Bezirk Voitsberg“, teilt die Polizei mit. Die Radfahrerin wurde dabei schwer verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C 12 ins LKH Graz eingeliefert. Die Autofahrerin blieb unverletzt.