Jeder Film, jeder Sitzplatz: An dem Tag kommst du für 6 Euro ins Kino

Cineplexx Day am 24. September: Filmliebe zum Spitzenpreis.

Veröffentlicht am 23. September 2024, 10:46 / ©Cineplexx

Wer mit der neuen Cineplexx xXtra Card zahlt, spart noch mehr: Hier kostet das Ticket nur 5 Euro! Auch die beliebten Premiumformate IMAX und MX4D sind an diesem Tag zum Sonderpreis von 10 bzw. 9 Euro erhältlich.

Ein Erlebnis für alle Sinne

Florian Vorraber, Head of Marketing bei Cineplexx, erklärt: „Das Entertainmenterlebnis in unseren Kinos wird Jahr für Jahr aufregender. Der Cineplexx Day ist eine tolle Gelegenheit, unseren treuen Stammkunden Danke zu sagen und neuen Besuchern die neuesten Innovationen in unseren Kinos zu präsentieren.“ Die Cinegold-Sitze und die Bild- und Soundtechnologie bei Dolby Atmos oder IMAX sorgen für ein unvergleichliches Kinoerlebnis.

Zuckerl für xXtra Card Besitzer

Für Inhaber der neuen xXtra Card gibt es noch einen Bonus: „Einfach Guthaben aufladen und beim Ticketkauf damit bezahlen – schon kostet das Ticket nur 5 Euro“, so Vorraber. Die xXtra Card ersetzt die frühere Cineplexx Bonus Card und bietet ein neues Design sowie digitale Features für ein individuelles Kinoerlebnis.