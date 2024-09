Schlepper-Prozess: Wollte Rumäne sechs Personen über Loibl bringen?

Am Donnerstag

Wie aus dem Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt hervorgeht, soll ein Rumäne am 29. Jänner dieses Jahres versucht haben, sechs Syrer über den Loibl zu schleppen. Diese hatten dabei weder entsprechende Reise- noch Aufenthaltsdokumente. Der Rumäne muss sich nun am kommenden Donnerstag, 26. September 2024, vor Richterin Michaela Sanin am Landesgericht Klagenfurt gegen den Vorwurf der Schlepperei wehren. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.