Nationalratswahl: Wahlkarte kann bis 27. September beantragen werden

Beantragung der Wahlkarte

Schriftlich (inkl. E-Mail und Internet): Wahlkarten können schriftlich bis spätestens Mittwoch, den 25. September 2024 beantragt werden. Dies ist per Post, E-Mail oder über eine Online-Plattform (z.B. wahlkartenantrag.at) möglich. Auch eine Abholung der Wahlkarte durch eine bevollmächtigte Person ist zulässig. Mündlich (persönlich in der Gemeinde): Eine mündliche Beantragung ist bis Freitag, den 27. September 2024, 12 Uhr direkt in der Gemeinde möglich. Wichtig: Eine telefonische Beantragung ist nicht erlaubt.

Ausfüllen der Wahlkarte

Nach Erhalt der Wahlkarte muss der Stimmzettel persönlich, unbeobachtet und unbeeinflusst ausgefüllt werden. Der ausgefüllte Stimmzettel wird in das blaue Wahlkuvert gelegt, das dann in die Wahlkarte gesteckt wird. Schließlich muss die Wahlkarte zugeklebt und im vorgesehenen Feld unterschrieben werden.

Abgabe der Wahlkarte

Direkt nach Abholung: Wer die Wahlkarte persönlich in der Gemeinde abholt, kann diese sofort vor Ort ausfüllen und abgeben. Per Post (Briefwahl): Die Wahlkarte muss bis spätestens 29. September 2024, 17 Uhr bei der Bezirkswahlbehörde eintreffen. Der Bund übernimmt die Portokosten, und die Sendeadresse ist bereits auf der Wahlkarte eingetragen. Am Wahltag (29. September 2024): Am Wahltag kann die Wahlkarte während der Öffnungszeiten in jedem Wahllokal oder bei einer Bezirkswahlbehörde abgegeben werden. Eine Abgabe durch eine dritte Person ist ebenfalls möglich. Mit einer „offenen“ Wahlkarte (nicht unterschrieben und nicht zugeklebt) kann in bestimmten Wahllokalen direkt gewählt werden.

Besondere Wahlbehörde

Personen mit eingeschränkter Mobilität können bei der Beantragung der Wahlkarte auch eine „fliegende Wahlkommission“ anfordern, die sie zu Hause besucht und die Wahlkarte entgegennimmt.