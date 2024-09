Kaltfront zieht ein: Am Dienstag wird es nass

„Eine Kaltfront bringt am Dienstag Regen und recht viele Wolken in Kärnten“, so Stefan im Gespräch mit 5 Minuten. Die Regenmengen seien dabei regional recht unterschiedlich: „In Oberkärnten können das oft mehr als 30, in Unterkärnten dagegen meist nur um zehn Liter pro Quadratmeter sein.“

Der meiste Regen wird wohl am Vormittag fallen

Der meiste Regen wird dabei am Vormittag erwartet, am Nachmittag gibt es nur noch vereinzelte Regenschauer. Lokal seien aufgrund der labilen Luftschicht auch Gewitter möglich. Am Nachmittag sollte es wieder auflockern und die Kaltfront abziehen, so Stefan weiter.

So wird das Wetter in den kommenden Tagen

„Am Mittwoch erwartet uns wieder etwas freundlicheres, großteils trockenes Wetter“, weiß der Meteorologe. Auch am Donnerstag dürfte es noch einmal vorwiegend trocken und leicht föhnig werden, ehe am Freitag bereits die nächste Störungsfront einzieht. „Sowohl Freitag als auch Samstag werden dann wechselhaft sein“, erklärt Stefan abschließend.