Steirerball auf der Suche nach Tanzpaaren – Wer erobert das Parkett?

Veröffentlicht am 23. September 2024, 12:48 / ©Verein der Steirer in Wien/Ludwig Schedl

Der Steirerball sucht noch tanzbegeisterte Paare! Am kommenden Samstag, dem 28. September 2024, findet ein Vortanzen auf der Grazer Herbstmesse statt, um die Tanzpaare für den Steirerball 2025 auszuwählen. Die Messe Graz wird also zum Treffpunkt für alle, die beim Steirerball in der Wiener Hofburg am 10. Jänner 2025 das Parkett erobern möchten. Junge Tänzerinnen und Tänzer im Alter von 16 bis 28 Jahren, die gerne tanzen und Teil des Eröffnungskomitees werden wollen, sind herzlich eingeladen, ihr Können am 28. September in Graz zu zeigen.

„Gute Chancen, in Wien bei der Eröffnung des Steirerballs dabei zu sein“

„Jene Paare, die beim Casting eine zünftige Polka und einen guten Rechtswalzer sicher aufs Parkett legen, haben gute Chancen, in Wien bei der Eröffnung des fröhliganten Steirerballs im Jänner 2025 dabei zu sein“, sagt Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien und Ballveranstalter. Das ist doch ein Anreiz, die Tanzschuhe schnüren.

Du bist interessiert? So kannst du mitmachen: Die Anmeldungen laufen bereits! Interessierte melden sich bei Tanzlehrerin Claudia Eichler unter [email protected] an. Wer am 28. September sein Können zeigen möchte, sollte sich beeilen – die besten Plätze beim Steirerball sind heiß begehrt. Und wer weiß, vielleicht erstrahlt die Wiener Hofburg bald im Glanz junger Tänzerinnen und Tänzer, die mit Schwung und Eleganz den Ball eröffnen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2024 um 12:49 Uhr aktualisiert