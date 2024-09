Mann nötigt Frau und bedroht sie: Festnahme

Dieser gab zuerst an alleine zuhause zu sein. Bei der Nachschau in der Wohnung wurde allerdings die verletzte 49-Jährige angetroffen. Sie lehnte eine notfallmedizinische Versorgung durch den Rettungsdienst ab und gab gegenüber den Beamten an, dass sie im Auto der Eltern des Tatverdächtigen einen Streit hatten. Auf der Rückbank des PKW soll sie der 45-Jährige (StB.: Österreich) dann mehrfach geschlagen und gewürgt haben. In der Wohnung soll er ein Brotmesser genommen und das Opfer damit genötigt haben. Die Polizisten konnten das Brotmesser in der Küche finden und sicherstellen. Der 45-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.