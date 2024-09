Klosterneuburger Straße: Schwerer Unfall sorgt für Sperrung

Gestern Nachmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in der Klosterneuburger Straße in Wien-Brigittenau. Ein 55-jähriger PKW-Lenker kollidierte aus bisher unbekannter Ursache beim Linksabbiegen in die Othmargasse mit einem 43-jährigen Motorradfahrer, der die Klosterneuburger Straße geradeaus Richtung Pappenheimgasse fuhr. Die Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Versorgung des schwer verletzten Motorradfahrers, der noch vor Ort reanimiert wurde. Der Rettungshubschrauber brachte den 43-Jährigen in ein Krankenhaus.

Auch das Motorrad wurde bschädigt.

Verkehrssperren und Verzögerung durch Unfall

Auch der PKW-Lenker wurde durch den Unfall leicht verletzt. Im Zuge des Unfalls wurden auch mehrere parkende Fahrzeuge sowie die Unfallfahrzeuge beschädigt. Die Berufsfeuerwehr sicherte die Unfallfahrzeuge. Die Unfallerhebungen durch das Verkehrsunfallkommando sind im Gange. Aufgrund des Einsatzes kam es zu Verkehrssperren und Verzögerungen im öffentlichen Verkehr.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2024 um 13:11 Uhr aktualisiert