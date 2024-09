Forsthaus Rampensau ist voll: Diese Paare kämpfen um 20.000 Euro

Insgesamt zehn Paare kämpfen ab 3. Oktober um 20.15 Uhr auf „ATV“ und „Joyn“ im „Forsthaus Rampensau“ um den Titel „Rampensau 2024“ und immerhin 20.000 Euro Preisgeld. Die Sendung geht in diesem Jahr in die dritte Runde, gesucht sind die „Erben“ von Satans Bratan und Mio bzw. von Luis und Lev, den vorherigen Gewinnern.

Lydia und Johannes ziehen ins „Forsthaus Rampensau“ ein

Als erstes wurden „Wildsau“ Lydia Kelovitz und „Bauer sucht Frau“-Star Johannes Höfinger vorgestellt. Die Harmonie zwischen den beiden scheint jedenfalls zu stimmen: „Wir haben echt noch nie gestritten, wir sind das Dream-Team“, meint Johannes etwa. Und falls es doch nicht klappen sollte mit dem Sieg, weiß Lydia schon, woran es liegen wird: „Du bist eh immer schuld, weil du bist der G’scheite.“

Zoe und Robert ziehen ins „Forsthaus Rampensau“ ein

In der dritten Staffel von „Forsthaus Rampensau“ werden auch Zoe und Robert mit dabei sein. „Das Forsthaus ist mein neuntes TV-Format. Ich ziehe da nicht ein für die Sendezeit, ich ziehe ein für den Sieg“, meint etwa Zoe. Sie wolle gewinnen und sehe Robert als „starken Partner an ihrer Seite“, weiß dieser. „Da widerspreche ich ihr nicht.“

Roland und Dominic ziehen ins „Forsthaus Rampensau“ ein

Mit Selfmade-Millionär Roland Ludomirska zieht auch der Käse-König höchstpersönlich in die Kärntner Almhütte im Lavanttal ein. „Ich freue mich auf die Ferien in den Bergen. Aber in ein Forsthaus ziehe ich nicht ohne eigenen Butler. Ich will es mir dort ja gut gehen lassen“, so Roland. Diesen soll Dominic spielen, der überzeugt ist, für diese Rolle bestens geeignet zu sein.

Max und Selina ziehen ins „Forsthaus Rampensau“ ein

Ebenfalls mit von der Partie sind der Wiener Max Weißenböck und Selina Hager. „Ich geh ins Forsthaus, um zu gewinnen, nicht um Freunde zu finden. Als original Wiener Grantler habe ich auch nur vor der WG-Situation Bammel, sonst vor nichts“, verrät Max. Mit Selina, seiner Cousine, hat er auch ein Stück Familie an seiner Seite. „Klar wollen wir das Ganze gewinnen“, erklärt sie selbstbewusst die hoch gesteckten Ziele. Jetzt wollen sie im „Forsthaus Rampensau“ zeigen, dass das nicht nur leere Worte sind.

Sarah und Stefan ziehen ins „Forsthaus Rampensau“ ein

Sarah ist bereits aus der Sendung „Bauer sucht Frau“ bekannt, die Reiterin verdrehte in der 20. Staffel ihren Hofherren den Kopf. „Wenn man es vergleicht, ist Bauer sucht Frau ein Ponyhof und das Forsthaus Rampensau wohl mein wildester Ritt“, weiß sie. Auch Stefan ist aus der Kuppel-Show bereits bekannt, er war ebenfalls in der 20. Staffel zu sehen und hat um das Herz von Bäuerin Nicole gebuhlt. Nun sind sie im „Forsthaus Rampensau“ mit dabei.

Jazz Gitti und Carmen ziehen ins „Forsthaus Rampensau“ ein

Martha Butbul, besser bekannt als „Jazz Gitti“, ist ein österreichisches Original und bereits 78 Jahre alt – was sie aber nicht daran hindert, ins „Fosthaus Rampensau“ einzuziehen. Mit ihr kommt ihre gute Freundin und Kartenlegerin Carmen auf die Kärntner Alm: „Als Kartenlegerin habe ich für Gitti und mich natürlich ein bisschen in die Zukunft geblickt und wir wussten schon vorab, dass einige Rampensäue mit Vorsicht zu genießen sind.“

Julia und Hansi ziehen ins „Forsthaus Rampensau“ ein

Aus dem „Gemeindebau“ kennen sich die Niederösterreicherin Julia und der Wiener Hansi. Beide sind privat eng befreundet und gehen nun gemeinsam ins Abenteuer „Forsthaus Rampensau“. „Mir ist wichtig, dass es dort genug Energydrinks gibt – der Rest kommt von selber. Ich verstelle mich nicht und bin im Forsthaus dieselbe Julia wie im Gemeindebau“, so die bekannte Reality-TV-Darstellerin. Hansi will „ein Paar nach dem anderen rauskicken, um dann mit Julia die 20.000 Euro zu gewinnen“.

„Specki“ und Natascha ziehen ins „Forsthaus Rampensau“ ein

Neben den sieben bereits erwähnten Paaren ziehen auch ATV-Urgestein und Ex-„Teenager werden Mütter“-Star Patrick alias „Specki“ und seine große Liebe Natascha einziehen. „Ich will schon seit der ersten Staffel ins Forsthaus, jetzt hat es endlich geklappt“, so Patrick. „Ich zieh vor allem wegen Patrick ein und weil es 20.000 Euro zu gewinnen gibt. Wird es nichts mit dem Gewinn, dann war es wenigstens ein aufregender Urlaub“, weiß Natascha.

Sayed und Kevin ziehen ins „Forsthaus Rampensau“ ein

Das neunte Paar der dritten „Forsthaus Rampensau“-Staffel sind die „Tinderreisen“-Kumpanen Sayed und Kevin, die regelmäßig die Herzen der Zuseher erobern. Die beiden sind außerdem auch jeweils als Rapper aktiv. „Ich bin im Forsthaus, um die ein oder andere Dame um den Finger zu wickeln“, so Sayed. Nicht weniger eloquent ergänzt Kevin: „King Kev in the Forsthaus! Ich starte mit Freestyles durch und reime 24/7. Freestyles sind mein Leben.“

Paloma und Nadja ziehen ins „Forsthaus Rampensau“ ein

Die Wienerin Paloma und ihre Freundin Nadja aus Berlin wissen es, alle Blicke auf sich zu ziehen. Die beiden bringen immerhin ordentlich Feierstimmung mit. Zusammen haben die beiden übrigens auch schon in einer Dating-Show mitgewirkt, nun wollen sie das „Forsthaus Rampensau“ unsicher machen. Doch Paloma hat eine große Angst: „Ich fürchte mich davor, dass da nur Proleten sind.“