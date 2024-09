Zwei tödliche Verkehrsunfälle auf Steiermarks Straßen

In der vergangenen Woche kam es in der Steiermark zu zwei tödlichen Verkehrsunfällen, die zur ohnehin schon tragischen Bilanz des Jahres beitragen. Insgesamt sind seit Jahresbeginn bereits 270 Menschen auf Österreichs Straßen ums Leben gekommen.

Tragödie: Junger Motorradfahrer (16) stirbt bei Kollision mit Alkolenker

Dienstagnacht, dem 17. September 2024, kam es auf der B 320 bei Assach, Bezirk Liezen, zu einem tragischen Unfall, bei dem ein 16-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückte. Ein 28-jähriger Autolenker geriet aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Motorrad. Der Autofahrer, der unter starkem Alkoholeinfluss stand, wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, die Polizei ermittelt noch die genaue Unfallursache. Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.

Tödlicher Motorradunfall: Steirer (43) verstarb noch an der Unfallstelle

Am Donnerstagnachmittag, dem 19. September 2024, kam es auf der L118 in Spital am Semmering, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, zu einem tödlichen Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Der 43-jährige Motorradfahrer aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag kollidierte mit einem abbiegenden Auto und erlitt dabei schwere Verletzungen. Trotz schneller Erste-Hilfe-Maßnahmen und notärztlicher Versorgung verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Die 39-jährige Autofahrerin und ihre 11-jährige Tochter blieben unverletzt. Die Feuerwehr Steinhaus am Semmering sicherte mit 15 Einsatzkräften die Unfallstelle ab.