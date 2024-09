15-Jähriger bei Unfall schwer verletzt – Polizei sucht jetzt SUV-Lenker

Gegen 18 Uhr fuhren eine 30-jährige Autolenkerin und ein 15-jähriger Motorfahrradfahrer, beide aus Graz, auf der Alten Poststraße in Richtung Norden in Graz, als es an der Kreuzung zur Wagner-Jauregg-Straße zu einer Kollision kam. Die 30-Jährige wollte den Kreisverkehr in Richtung Westen verlassen, während der junge Fahrer beabsichtigte, diesen geradeaus zu überqueren. „Aus unbekannter Ursache kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei wurden der 15-Jährige schwer und die 30-Jährige leicht verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung ins UKH Graz eingeliefert“, heißt es seitens der Polizei.

Zeugenaufruf: Laut Angaben des 15-Jährigen befand sich ein größerer PKW (SUV) an der Unfallörtlichkeit. Der Lenker bzw. die Lenkerin könnten vielleicht Angaben zum Verkehrsunfall geben. Die Polizei sucht nun nach dem Lenker bzw. der Lenkerin des SUV bzw. nach Zeugen des Verkehrsunfalles. Sachdienliche Hinweise sind an die Verkehrsinspektion Graz I, Tel. Nr.: 059/133/65 41 10, erbeten.