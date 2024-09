Anzeige von Tierschützern: Kärntner Politiker im Fadenkreuz

Gruber und weitere unbekannte Täter in der Landesregierung wurden wegen des Verdachtes des Amtsmissbrauches bei der Staatsanwaltschaft in Klagenfurt angezeigt. „Es ist das heute je nur noch ein Nachtrag zu einer Strafanzeige vom 29. April wegen vorsätzlicher und fahrlässiger Schädigung des Tierbestandes, §§ 181 f u. g StGB Zusatz: Aufforderung zu mit Strafe bedrohten Handlungen und Gutheißung mit Strafe bedrohter Handlungen, § 282 StGB“, bringt es Michaele Lehner vom Wiener Tierschutzverein auf den Punkt. Sie weist daraufhin, dass gegen Österreich deswegen bereits ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet wurde.

Gruber beharrt darauf, legal und gesetzesgetreu gehandelt zu haben

Während Gruber auf Anfrage immer darauf beharrte legal und gesetzesgetreu gehandelt zu haben und auf Nachfrage von 5 Minuten vom Nachtrag der Strafanzeige nichts wisse, erklärt Lehner ihre Sichtweise, der Chef des Vereines gegen Tierfabriken (VGT) Martin Balluch spricht gar von durch Gruber pseudo legalisierten Abschüssen. Der Wiener Tierschutzverein listet jedenfalls in einer schriftlichen Stellungnahme auf: Die Kärntner Verordnung geht davon aus, dass Ausnahmen vom Schutzstatus des Wolfs nach Artikel 16 Absatz 1 der FFH-Richtlinie gerechtfertigt seien, sofern ein Wolf (in § 4 Abs. 1 der Kärntner Verordnung „Risikowolf“ genannt) sich in einem Umkreis von weniger als 200 Meter von vom Menschen genutzten Gebäuden, Stallungen und Viehweiden oder beschickten Fütterungsanlagen für Rotwild aufhält oder wiederholt sachgerecht geschützte Nutztiere tötet oder verletzt. Die EU Kommission hat wegen dieser 200 Meter schon ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich eingeleitet und folgende Fragen an Kärnten gestellt:

Diese Fragen wurden gestellt: Auf Grund welcher wissenschaftlichen und technischen Erkenntnisse wurde die Distanz von 200 Meter festgelegt?

Wie ist der Begriff „von Menschen genutzten Gebäuden, Stallungen und Viehweiden oder beschickten Fütterungsanlagen für Rotwild“ (§ 4 Absatz 1 Ziffer 1) zu verstehen? Wird dabei von einer kontinuierlichen (täglichen) Nutzung ausgegangen oder ist es ausreichend wenn diese Anlagen ab und zu genutzt werden?

Wird bei der Distanz von 200 Metern allein auf die geographische Distanz (Luftlinie) abgestellt oder macht es einen Unterschied ob Wölfe trotz Unterschreitung dieser Entfernung durch andere Hindernisse (zB Flussläufe, Schluchten, Zäune, stark befahrene Straßen etc. von „genutzten Gebäuden, Stalllungen und Viehweiden oder beschickten Fütterungsanlagen für Rotwild“ getrennt sind?

Macht es einen Unterschied ob Wölfe die 200 Meter Distanz in der Nacht oder am Tag unterschreiten?

Wie ist der Begriff „sachgerecht geschützte Nutztiere“ (§ 4 Absatz 1 Ziffer 2) zu verstehen?

Wir erklären Sie die Einstufung eines Wolf als „Risikowolf“ im Falle seiner Präsenz in weniger als 200 Metern Entfernung von einer Rotwild-Fütterungsanlage?

Auch Abschuss eines Wolfes in Hermagor sorgt für Aufregung

Zum Abschuss eines Wolfes in Hermagor am 14. Juli dieses Jahren steht dazu in der Nachtraganzeige vom 20. September: Die Angezeigten beauftragten den Abschuss von mindestens einem weiteren streng geschützten Wolf in Hermagor, ohne Einzelfallprüfung und ohne Herdenschutz (Verstoß auch nach § 19 des Tierschutzgesetzes), der sich dem ungeschützten Vieh genähert hat. Am 14. Juli 2024 wurde dieser getötet. Zwei Tage nach der Urteilsverkündung und Veröffentlichung des Europäischen Gerichtshofes, am 11. Juli 2024, anstatt ihre Wolf-Abschuss Verordnungen sowie das rechtswidrige Alm- und Weideschutzgesetz zurückzuziehen oder naturschutz- und unionskonform abzuändern und die Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass nun ein Wolfsjagdverbot in Kärnten und Österreich besteht. So kam es durch die Angezeigten sogar zu einer Kundmachung der Verordnungen nach der Verkündung des EuGH Urteiles!