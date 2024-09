Akut-Versorgung: Virtueller Notarztstützpunkt in der Steiermark eröffnet

Veröffentlicht am 23. September 2024, 14:55 / ©Land Steiermark/Binder

Mit fast 90 Rotkreuz-Dienststellen, 20 Notarzt-Stützpunkten und drei Notarzthubschraubern – zwei davon sind nachtflugtauglich und damit rund um die Uhr einsatzbereit – hat die Steiermark bereits eine sehr dichte Akutversorgung. Damit die entscheidende Ersthilfe noch weiter verbessert wird, steht nun zusätzlich ein virtueller Notarztstützpunkt zur Verfügung. Er steht den Notfallsanitätern des Roten Kreuzes täglich von 8 bis 18 Uhr zur Seite.

Virtueller Notarztstützpunkt für die Steiermark

Der diensthabende Tele-Notarzt kann von Notfallsanitätern in Rotkreuz-Einsatzfahrzeugen zugeschaltet werden, wenn sich während eines Einsatzes herausstellt, dass erweiterte Maßnahmen notwendig sind. 280 Rotkreuz-Einsatzfahrzeuge in der Steiermark wurden dazu nicht nur mit modernsten Mobilgeräten, sondern zusätzlich auch mit neuen Medikamenten- Taschen ausgestattet. Unter Anleitung des Tele-Notarztes werden so die Anzahl der freigegebenen Medikamente und die Kompetenzen der Notfallsanitäter wesentlich erweitert. Auch bei der Wahl des Ziel-Krankenhauses können Tele-Notärzte unterstützen, wenn zur bestmöglichen Behandlung des Patienten besondere Spezialisierungen erforderlich sind.

Ergänzung zum bestehenden System

Dieser virtuelle Notarztstützpunkt soll eine Ergänzung für das bestehende System sein, sodass damit die Rettungskette optimiert wird. Koordiniert und organisiert werden die Dienste des virtuellen Notarztstützpunkts analog zu den bodengebundenen im Auftrag des Landes Steiermark von der GVG (Gesundheitsversorgungs-GmbH). Das Land Steiermark hat auch die finanziellen Mittel für die Software und Mobilgeräte bereitgestellt.

