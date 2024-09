Drogenwohnung beim Villacher Hauptbahnhof – Anrainer haben Verdacht

Anrainer hatten einen Verdacht, der sich in weiterer Folge bestätigte.

Anrainer hatten einen Verdacht, der sich in weiterer Folge bestätigte.

Veröffentlicht am 23. September 2024, 15:02

Da mehrere Anrainer im Bereich des Villacher Hauptbahnhofs den Verdacht äußerten, dass dort Drogengeschäfte über die Bühne gehen würden, wurde dieser von der Villacher Polizei gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Kärnten verstärkt überwacht. „Dabei konnten zwei afghanische Staatsangehörige (18 und 28 Jahre alt) als potenzielle Suchtgiftverkäufer identifiziert werden“, berichtet die Polizei nun.

Drogen aus Wohnung von 18-Jährigem zum Käufer gebracht

Die Drogen seien dabei aus der Wohnung des 28-Jährgen vom 18-Jährigen an die Käufer ausgeliefert worden. Nach dem Verkauf hätte der Jüngere das Geld wieder zum Wohnungsinhaber gebracht. Die Wohnung wiederum befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof. Teilweise seien Drogengeschäfte auch direkt in der Wohnung abgewickelt worden.

Alle Personen wurden angezeigt

Über eine Anordnung die Staatsanwaltschaft habe dann auch eine Hausdurchsuchung stattgefunden, wo die Polizei Cannabiskraut sowie Bargeld in szenetypischer Stückelung finden und sicherstellen konnte. Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen und befindet sich seither in U-Haft. Bis dato konnte den beiden Männern seit März 2024 der Verkauf von jeweils bis zu 2.400 Gramm Cannabiskraut und rund 240 Joints an zumindest acht Abnehmer nachgewiesen werden. Weiters konnte noch ein 19-jähriger Kroate ausgeforscht werden, der als Vermittler tätig gewesen sein soll. Alle Personen wurden angezeigt.