Vier Verkehrstote in einer Woche: Tragödien auf Österreichs Straßen

In der vergangenen Woche starben zwei Motorrad-Lenker, ein Autofahrer und ein Leichtmotorrad-Lenker bei Verkehrsunfällen. Am Freitag, dem 20. September 2024, ereignete sich im Salzburger Bezirk eine besonders tragische Kollision, bei der eine 24-jährige Motorradfahrerin ums Leben kam. In einer unübersichtlichen Rechtskurve verlor die junge Frau die Kontrolle über ihr Motorrad und geriet auf die Gegenfahrbahn. Zwei entgegenkommende Motorradfahrer konnten nicht rechtzeitig ausweichen und prallten mit ihr zusammen. Alle drei Beteiligten stürzten, doch die 24-Jährige erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen.

Mehrere tödliche Unfälle am Wochenende

Am Wochenende verunglückten zwei der vier verstorbenen Verkehrsteilnehmer. Zwei Personen kamen in der Vorwoche auf Landestraßen L und je einer auf einer Schnellstraße und auf einer Landesstraße B ums Leben. Zwei Verkehrstote mussten in der Steiermark und jeweils einer in Salzburg und im Burgenland beklagt werden. Vermutliche Hauptunfallursachen waren in jeweils einem Fall nicht angepasste Geschwindigkeit, Alkohol, Drogen oder Medikamente, Unachtsamkeit/Ablenkung und technischer Defekt, mangelnde Ladungssicherung. Ein tödlicher Unfall war ein Alleinunfall und ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger.

Rückgang der Verkehrstoten im Jahresvergleich

Trotz der tragischen Ereignisse zeigt die Bilanz des Jahres 2024 einen Rückgang der Verkehrstoten im Vergleich zu den Vorjahren. Bis zum 22. September 2024 wurden 270 Todesopfer auf Österreichs Straßen gezählt. Im selben Zeitraum des Vorjahres waren es noch 305, 2022 lag die Zahl bei 296. (APA/red. 23. 9. 2024)