Tödlicher Unfall in Wien: Motorradfahrer erliegt seinen Verletzungen

Ein tragischer Verkehrsunfall in Wien-Brigittenau führte zum Tod eines 43-jährigen Motorradfahrers.

Veröffentlicht am 23. September 2024, 15:28 / ©LPD Wien

Am Sonntag, dem 22. September 2024, ereignete sich in Wien-Brigittenau ein folgenschwerer Unfall. Ein Autolenker und ein Motorradfahrer stießen in der Othmargasse zusammen. Der 43-jährige Motorradfahrer war auf der Klosterneuburger Straße unterwegs, als der Autofahrer beim Linksabbiegen den Unfall verursachte. Beide Fahrzeuge sowie mehrere parkende Autos wurden bei dem Aufprall beschädigt.

Motorradfahrer nach Reanimation ins Krankenhaus gebracht

Nach dem schweren Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer vor Ort reanimiert und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Laut Medienberichten ist der Motorradfahrer nun an den Folgen seiner Verletzungen verstorben. Der Autofahrer, ein 55-jähriger Mann, erlitt nur leichte Verletzungen.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Wie es genau zu dem Unfall kam, wird derzeit noch von den Behörden untersucht. Es wird vermutet, dass Unachtsamkeit beim Abbiegen eine Rolle gespielt haben könnte. Aufgrund des Unfalls kam es zu Verkehrssperren und Verzögerungen im öffentlichen Nahverkehr.

Verkehrsbehinderungen und Schäden an mehreren Autos

Neben den beiden Hauptfahrzeugen wurden auch parkende Autos durch den Unfall in Mitleidenschaft gezogen. Die Aufräumarbeiten und Ermittlungen führten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Umgebung. Der öffentliche Verkehr war ebenfalls betroffen, und mehrere Linien verzeichneten Verspätungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2024 um 15:30 Uhr aktualisiert