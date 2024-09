Autolenkerin tot: Frontal gegen LKW geprallt

Symbolfoto

Symbolfoto Eine Autolenkerin ist am heutigen Montagvormittag in Brückl im Bezirk Sankt Veit an der Glan frontal gegen einen LKW gekracht und noch an Ort und Stelle gestorben. Brückl/Sankt Veit an der Glan Tragödie

Eine Autolenkerin ist am heutigen Montagvormittag in Brückl im Bezirk Sankt Veit an der Glan frontal gegen einen LKW gekracht und noch an Ort und Stelle gestorben.