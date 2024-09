Schwer verletzt: Arbeiter auf Baustelle von Pfosten getroffen

Veröffentlicht am 23. September 2024, 16:52 / ©5 Minuten

Der Arbeiter reichte einem 18-jährigen Lehrling, welcher gerade auf einem Baugerüst stand, einen vier Meter langen Holzpfosten hoch. Der Holzpfosten entglitt dem Lehrling dabei allerdings aus der Hand und stürzte zurück auf den 49 Jahre alten Arbeiter am Boden. Dieser erlitt durch eine reflexartige Abwehrbewegung eine schwere Verletzung und musste von der Rettung in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2024 um 17:09 Uhr aktualisiert