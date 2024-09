Tragödie in Muckendorf: Gemeinde nimmt emotional Abschied von den Mädchen

Luftballons stiegen in der Pfarrkirche Zeiselmauer bei der Verabschiedungsmesse empor – ein Symbol der Hoffnung und des Gedenkens an Helena und Elenor.

Luftballons stiegen in der Pfarrkirche Zeiselmauer bei der Verabschiedungsmesse empor – ein Symbol der Hoffnung und des Gedenkens an Helena und Elenor.

Am Sonntag, den 22. September, fand in der Pfarrkirche Zeiselmauer in der Nähe von Tulln eine berührende Verabschiedungsmesse für die zwei verstorbenen Mädchen Helena (5) und Elenor (8) statt. Die beiden Schwestern, die am 14. August durch eine Familientragödie ihr Leben verloren, wurden von der gesamten Gemeinde in liebevoller Erinnerung verabschiedet. Der sonst so ruhige Ort Muckendorf wurde durch dieses schreckliche Ereignis erschüttert, doch die Verabschiedungsmesse brachte Trost und Hoffnung für die Trauernden.

©Pfarre Zeiselmauer / Erich Huber Liebevolle Worte des Abschieds für Helena und Elenor – in stiller Erinnerung an zwei viel zu früh gegangene Seelen.

Luftballons als Symbol der Hoffnung

Kaplan Luca Fian, der die Verabschiedungsmesse von Helena und Elenor leitete, sprach im Gespräch mit 5 Minuten über die besondere Symbolik der Zeremonie: „Die Luftballons standen dafür, unsere Gefühle und Gedanken in den Himmel steigen zu lassen. Es ist schwer, all das auszudrücken, was wir fühlen, aber Gott wird uns im Laufe der Zeit Antworten oder Gedanken zurückgeben.“ Besonders für die Kinder, die Freunde der beiden Mädchen aus der Volksschule und dem Kindergarten, waren die Ballons ein Zeichen des Abschieds und der Hoffnung.

©Pfarre Zeiselmauer / Erich Huber Mit den Luftballons in den Händen senden die Trauernden ihre Gebete und Gedanken für Helena und Elenor in den Himmel.

Die Kraft des Zusammenhalts

Die Messe war nicht nur eine Gelegenheit den Verlust zu betrauern, sondern auch ein Moment, in dem die Gemeinschaft zusammenrückte. Freunde der Mädchen, Mitschüler und Kindergartenkollegen waren anwesend, um gemeinsam Abschied zu nehmen. Die Verabschiedungsmesse war für Kaplan Fian eine tief bewegende Erfahrung: „Es war die schwerste Messe, die ich je gehalten habe. Aber gleichzeitig war es eine der stimmungsvollsten. Alle waren zutiefst berührt und mitgenommen. Die Trauer war überwältigend, aber auch die Stärke, die aus dieser Feier hervorging, war spürbar.“

Trost bei der Verabschiedungsmesse

In seiner Predigt sprach Kaplan Fian davon, dass Gott auch in den dunkelsten Momenten des Lebens an unserer Seite sei. Er ermutigte die Trauernden, ihre Hoffnung und ihren Glauben nicht zu verlieren, denn selbst im Schmerz vollendet Gott alles mit Liebe. Diese Botschaft gab den Anwesenden Kraft und Hoffnung in einer Zeit, in der Worte oft nicht ausreichen.