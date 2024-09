So wählte Kärnten – im Jahr 2019

Nur noch wenige Tage, dann geht es ans Eingemachte, am Sonntag steigt die Nationalratswahl. Doch wie war es zuletzt? Wo punkteten die Parteien? Wo waren sie auf verlorenem Posten? Wo sind die Hochburgen und wo die Schwachpunkte?

Ein Blick auf die Bezirke

Die fleißigsten Wähler waren schon fast traditionell im Bezirk Hermagor zu Hause. 78,5 Prozent aller Wahlberechtigten gaben ihre Stimmen ab. Zum Vergleich: In der Landeshauptstadt Klagenfurt waren es magere 70 Prozent. Kärntenweit lag die Beteiligung bei 72,4 Prozent. Hoch interessant auch ein Blick auf die einzelnen Bezirke. So war 2019 die ÖVP mit 43,2 Prozent im Bezirk Hermagor weit voraus. Die Sozialdemokraten wiederum hatten ihre Hochburg im Bezirk Völkermarkt, wo sie 30,4 Prozent erreichten. Wie gehabt und bei fast jeder Wahl am stärksten waren die Freiheitlichen im Bezirk Feldkirchen mit 24,5 Prozent der gültigen Stimmen. Wenig überraschend sind auch die Hochburgen der Neos und der Grünen. Beide Kleinparteien waren in der der Landeshauptstadt mit ihren studentischen Einrichtungen am stärksten unterwegs. Die Grünen erreichten in Klagenfurt sogar 14,7 Prozent, auch die Pinkten waren mit 9 Prozent für die Neos durchaus gut unterwegs.

Wahl 2019 war von Kurz Höhenflug geprägt

Nur mit Vorsicht sind die Gesamt-Vergleichszahlen zu genießen. War doch die Wahl 2019 noch von einem Bundeskanzler Sebastian Kurz und seinem Höhenflug geprägt. Die Volkspartei kam in Kärnten auf niemals zuvor erreichte 34,9 Prozent, die SPÖ schnitt so schlecht wie ebenfalls noch niemals zuvor ab. Nur 26,2 Prozent der gültigen Stimmen entfielen auf die Roten.

