Teilnehmer-Rekord: Der autofreie Tag brachte Graz in Schwung

Veröffentlicht am 23. September 2024, 17:57 / ©Harry Schiffer

Mit 1.350 Teilnehmern wurde ein neuer Rekord seit 2009 aufgestellt. Der Hauptplatz war fast zu klein, um die motivierten und gut gelaunten Radler und Skater zu fassen. Dementsprechend schlängelte sich der Pulk schier endlos lang durch die Stadt. Das Wetter war perfekt, und die Stimmung war ausgelassen.

Einmal über die Autobahn radeln…

Ein besonderes Highlight der 27 Kilometer langen Rundstrecke war einmal mehr der Abstecher auf die kurzfristig gesperrte Autobahn – eine Idee von Organisator Bernhard Krenn, die für ein einzigartiges Erlebnis sorgte. Unter den Teilnehmern waren auch Persönlichkeiten wie Vizebürgermeisterin Judith Schwentner, Geimeinderätin Alexandra Würz-Stadler und Verkehrsplanungsleiter Wolfgang Feigl. Melinda und Emil vom Kinderparlament, begleitet von Kathrin Kapeundl, hielten auf dem Hauptplatz außerdem ein inspirierendes Statement zur Förderung sanfter Mobilität.

Emotionale Momente

Ein emotionaler Moment war die Teilnahme von Peter Herold, dem Kommandanten der motorisierten Verkehrsgruppe Graz, der bereits die erste Tour de Graz 2009 mit dem Motorrad anführte und nun seine letzte vor dem Ruhestand begleitete. In Zukunft wird er als Gast ebenfalls in die Pedale treten. Die Labestation von Energie Steiermark und die Wegzehrung von Spar Graz nahmen die Teilnehmer gerne an, um Paus zu machen, Kräfte zu tanken und mit Mitstreitern ins Gespräch zu kommen. Das bewährte Team, erweitert durch die CitySkating Guides unter der Leitung von Gregor Höller, sorgte wie immer für eine professionelle und reibungslose Durchführung der Veranstaltung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2024 um 18:04 Uhr aktualisiert