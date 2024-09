Katastrophengebiet Niederösterreich: 230 Personen wurden gerettet

Einsatzkräfte der Wasserrettung Niederösterreich bei den Evakuierungsmaßnahmen während der schweren Unwetter. Ihre unermüdliche Arbeit hat zahlreichen Menschen und Tieren in Not geholfen.

Einsatzkräfte der Wasserrettung Niederösterreich bei den Evakuierungsmaßnahmen während der schweren Unwetter. Ihre unermüdliche Arbeit hat zahlreichen Menschen und Tieren in Not geholfen.

Schwere Unwetter mit großen Niederschlagsmengen verursachten ab 13. September

2024 große Probleme im Osten von Österreich. Niederösterreich wurde zum Katastrophengebiet erklärt – weite Teile des Bundeslandes sind von Hochwasser betroffen gewesen oder stehen immer noch unter Wasser.

©Österreichische Wasserrettung – Landesverband Niederösterreich Katastrophe in Niederösterreich: Die Wasserrettung kämpfte gegen die Fluten und rettete dadurch Leben.

Wasserrettung in höchster Alarmbereitschaft

Die Österreichische Wasserrettung – Landesverband Niederösterreich wurde anfangs in

Bereitschaft versetzt und bereitete sich auf einen umfangreichen Einsatz vor. So wurden

sämtliche Gerätschaften, welche für den Hochwassereinsatz tauglich sind, aus dem

Regelbetrieb abgezogen, um jederzeit in Not geratenen Personen helfen zu können. So

konnten innerhalb von wenigen Stunden rund 100 Einsatzkräfte inklusive der nötigen

Ausrüstung in Bereitschaft versetzt werden und dem Führungsstab im Landesverband zur

Verfügung stehen. Im Laufe der ersten Nachhälfte von 14. auf 15. September 2024 spitzte

sich die Lage dramatisch zu und es kam zu ersten Ausrückungen.

©Österreichische Wasserrettung – Landesverband Niederösterreich 230 Menschen und 75 Tiere gerettet: Die Wasserrettung NÖ im Dauereinsatz bei Hochwasser.

Größter Einsatz in der Geschichte der Wasserrettung Niederösterreich

„Wir mussten bei 66 Einsätzen rund 230 Personen und 75 Tiere evakuieren sowie 25

Sachgüter bergen. Es war der größte Einsatz, den die Wasserrettung in Niederösterreich

jemals zu bewältigen hatte. In rund 12 Stunden mussten zwei Drittel, der im Rahmen der

Katastrophe auflaufenden Gesamteinsätze, abgearbeitet werden. Dies war für alle

Einsatzkräfte eine große Herausforderung. Durch die professionelle Ausbildung in den

letzten Jahren und die Vorbereitung auf genau diese Szenarien, konnten wir jedoch alle

Anforderungen abarbeiten“, wie Landesleiter Markus Schimböck berichtet.

©Österreichische Wasserrettung – Landesverband Niederösterreich Das Hochwasser in Niederösterreich forderte den Dauereinsatz der Wasserrettung.

Unterstützung durch den Landesverband Wien

„Eine große Herausforderung stellte der Nachschub dar, sowie die Bereitstellung frischer Einsatzkräfte. Auch dies konnte durch Reservenbildung im eigenen Bundesland sichergestellt werden. Der Landesverband Wien unterstützte die niederösterreichischen Kräfte mit Personal. Mein großer Dank gilt allen Wasserretterinnen und Wasserrettern, welche Unmenschliches geleistet haben und bewiesen haben, dass wir eine unverzichtbare Stütze in der Sicherheitsfamilie NÖ sind.“ so Landesleiter Schimböck weiter.

Wildwasserretter im Dauereinsatz

Um diese speziellen Einsätze abwickeln zu können, wurden Wildwasserretter eingesetzt,

welche speziell für diese Einsatzszenarien ausgebildet wurden. Bereits vor 25 Jahren

begann die Wasserrettung mit dieser Ausbildung und zeigte sich, dass damit der richtige

Weg eingeschlagen wurde. Diese Personen sind speziell im Umgang mit Fließgewässern

geschult und müssen regelmäßig im Wildwasser Trainingseinheiten absolvieren. Bei

diesen periodischen Übungen werden anspruchsvolle Passagen im Wildwasser

geschwommen, wie auch mit Booten befahren, damit die Gefahren richtig eingeschätzt

und in Not geratene Personen gerettet werden können. Nur durch diese wiederkehrenden

Übungseinheiten ist es möglich, diese schwierigen Einsätze bei Tag und Nach

abzuwickeln.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2024 um 18:17 Uhr aktualisiert