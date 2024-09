Junger Verteidiger Daniil Kulintsev ab sofort im blau-weißen Adlerdress!

Der 22-jährige Este, der auch über die finnische Staatsbürgerschaft verfügt, wird die Defensive der Adler in der laufenden Saison verstärken, nachdem Mark Katic länger als gedacht verletzungsbedingt fehlen wird! Villach: Aus dem hohen Norden zog es bereits viele Spieler an die Draustadt. Als erster Este im Adlerdress ist Daniil Kulintsev aber eher die Ausnahme, kommen die meisten Akteure aus dem Norden eher aus Schweden oder Finnland.

Auch der Werdegang des Verteidigers ist ungewöhnlich

Nach Jahren im Nachwuchs des finnischen SM-Liiga-Clubs Saimaan Pallo (SaiPa) und im Nachwuchskader der estnischen Nationalmannschaft entschied sich der 22-Jährige 2023 für den Gang in die zweithöchste österreichische Spielklasse, der Alps Hockey League. Mit 14 Toren und 41 Assists aus 43 Spielen bei den „Wäldern“ zeigte der 186 cm große Verteidiger dann groß auf. Er war der mit Abstand punktbeste Defender im Ligavergleich und wurde zudem für die estnische Nationalmannschaft bei der Olympia-Qualifikation und der Weltmeisterschaft einberufen. Kulintsev bringt neben seiner beeindruckenden Physis (186 cm, 86 kg) auch ein starkes taktisches Verständnis und eine exzellente Puckführung mit, die ihn sowohl in der Defensive als auch im Spielaufbau wertvoll macht.

Winkler: „Wir freuen uns ihn willkommen zu heißen“

VSV-Geschäftsführer Martin Winkler zur Verpflichtung: „Nachdem Mark Katic leider länger als erwartet ausfällt, haben wir uns dazu entschlossen, mit Daniil einen aufstrebenden jungen Verteidiger, der bereits letzte Saison in der AlpsHL aufgezeigt hat, zu verpflichten. Für Daniil ist die win2Day ICE Hockey League der logische nächste Schritt in seiner Karriere und wir freuen uns ihn bei uns in Villach willkommen zu heißen.“ Auch AHL-Meistermacher und VSV-Neo-Headcoach Tray Tuomie freut sich auf den jungen Verteidiger: „Daniil spielte eine überragende letzte Saison in der Alps Hockey League und hat sich für eine höhere Liga empfohlen. Die Olympia-Qualifikation und Einberufung in die Nationalmannschaft spricht ebenfalls für ihn. Wir freuen uns auf ihn, und auch er brennt auf seine neue Aufgabe beim VSV. Er wird unserer Verteidigung zusätzliche Stabilität und nötige Tiefe verleihen.“

Kulintesv: „Ich kann es kaum erwarten“

Daniil Kulintsev teilt in Vorfreude mit: „Villach ist für mich eine großartige Möglichkeit, um mich auf einem höheren Level zu beweisen. Mein oberstes Ziel ist, mit dem Team zunächst die Playoffs zu erreichen und dann ist in weiterer Folge alles möglich. Ich kann es kaum erwarten, das Team zu unterstützen und mein Bestes für die Villacher Adler zu geben,“ freut sich Kulintsev. Der Verteidiger wird bereits heute in Villach eintreffen, heißt es seitens des EC iDM Wärmepumpen VSV abschließend.