Falscher Polizist geschnappt: Schadensumme fast 138.000 Euro!

Der 39-jährige Tscheche wurde in Salzburg bei einer Geldabholung festgenommen und ist für mehrere Betrugsfälle in ganz Österreich verantwortlich.

Das Landeskriminalamt Salzburg hat im August einen 39-jährigen Tschechen festgenommen, der sich als Polizist ausgegeben hatte. Bei einer Geldabholung in Salzburg wurde er auf frischer Tat ertappt, was den Startschuss für umfangreiche Ermittlungen gab.

Bundesländerübergreifende Ermittlungen

Eine spezialisierte Ermittlungsgruppe konnte dem Betrüger mittlerweile neun Taten nachweisen. Diese Delikte ereigneten sich in mehreren Bundesländern, darunter Niederösterreich, Tirol, Oberösterreich, Wien und Salzburg. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 137.500 Euro.

Geständnis und Untersuchungshaft

Der 39-Jährige befindet sich derzeit in Untersuchungshaft in Wien und hat sich bereits geständig gezeigt. Die Ermittlungen deckten seine betrügerischen Aktivitäten auf, die nicht nur in Salzburg, sondern auch in anderen Teilen Österreichs stattfanden.

