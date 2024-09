Leere Regale in Klagenfurter Supermärkten: Wann wird Wasser nachgeliefert?

Der Wassermangel in Klagenfurts Supermärkten macht sich nach wie vor bemerkbar. In vielen Supermärkten sieht man leere Regale.

Der Wassermangel in Klagenfurts Supermärkten macht sich nach wie vor bemerkbar. In vielen Supermärkten sieht man leere Regale.

Seit einigen Tagen befindet sich Klagenfurt aufgrund der aktuellen Enterokokken-Belastung in regelrechter Wassernot. Seit vergangenem Freitag, dem 20. September ist bekannt, dass das Wasser in Klagenfurt verunreinigt ist. Seitdem werden die Klagenfurter Supermärkte gestürmt. Bei einigen kommt Verwunderung auf: „Ich bin total verzweifelt. Ich verstehe nicht wieso die Stadt Wasser verschenkt aber ich in keinem Geschäft Wasser bekomme“, erzählt eine Leserin im Gespräch mit 5 Minuten.

REWE Group: „Beliefern mehrmals täglich“

Auf Anfrage von 5 Minuten heißt es seitens der REWE Group, dass deren Märkte teilweise mehrmals täglich beliefert werden. „Es kann aber auf Grund von Bevorratungs-Käufen zu punktuellen Ausverkaufssituationen kommen. Es ist aber genügend Ware in Auslieferung beziehungsweise im Lager St. Veit/Glan vorrätig und auch bei unseren Lieferanten vorbestellt und schon im Zulauf“, informiert die REWE Group.

Zusätzliche Wasserlieferungen organisiert

Die REWE Group habe von der Situation auch erst am vergangenen Freitagnachmittag aus den Medien und von Kunden erfahren, heißt es weiter. „Wir haben dann so schnell wie möglich reagiert und für Samstag vier LKWs zusätzlich und nur für Wasserlieferungen vom Lager St. Veit/Glan aus für unsere Märkte in Klagenfurt organisiert“, so die REWE Group gegenüber 5 Minuten. Wie auch die Gesundheitsbehörde empfiehlt legt die REWE Group nahe, Wasser aus der Leitung in Klagenfurt nur abgekocht zu konsumieren oder auf gekauftes Wasser aus Flaschen zurückzugreifen.

SPAR: Nachschub sei ständig unterwegs

Auf Anfrage von 5 Minuten informiert die SPAR Warenhandels AG, dass sie laufend Lieferungen von unseren regionalen Lieferanten (zum Beispiel Bodner Wasser) erhalten, die auch ehestmöglich an die Outlets in Klagenfurt weitergeliefert werden. „Es gab am Samstag und auch heute eine Sonderlieferung. Zudem erhalten wir von der für die Steiermark zuständige SPAR-Zentrale und von großen Lieferanten wie Vöslauer ebenfalls Sonderlieferungen. Dazu kommen ja auch noch die regulären Lieferungen“, heißt es von SPAR gegenüber 5 Minuten. „Wir sind bemüht und tun unser Möglichstes, um die Versorgung in Klagenfurt aufrecht zu erhalten“, wird weiter ausgeführt. Dennoch appelliert SPAR an die Kunden, sich solidarisch zu verhalten und nicht übertriebene Mengen zu kaufen. Nachschub sei ständig unterwegs, heißt es abschließend gegenüber 5 Minuten.

Kein Trinken aus der Leitung

Die Empfehlung der Stadt Klagenfurt, das Wasser abzukochen, bleibe jedenfalls weiter aufrecht, hieß es in der heutigen Pressekonferenz. Man solle das Leitungswasser nach wie vor nicht trinken. Auch sei man weiterhin auf der Suche nach der Fehlerquelle und die Belastung sei weiterhin hoch.