Passagiere sitzen fest: Radfähre am Neusiedler See auf Grund gelaufen!

Die Radfähre, die aufgrund eines technischen Problems am Neusiedler See auf Grund lief, wurde von den Einsatzkräften sicher abgeschleppt, während die Passagiere evakuiert wurden.

Veröffentlicht am 23. September 2024, 20:06 / © MichaStocker auf Pixabay

Am Neusiedler See kam es am Samstagabend, den 21. September 2024, zu einem Zwischenfall, als eine Radfähre aufgrund eines Wassereintritts im Maschinenraum auf Grund lief. Der Vorfall ereignete sich während der Fahrt von Podersdorf nach Rust, als ein Materialfehler im Antriebsbereich Wasser eindringen ließ.

Schnelle Evakuierung der Passagiere

Die Passagiere an Bord waren zu keiner Zeit in Gefahr, wie Hans Heeger, ein Vertreter des Schifffahrtsunternehmens Gmeiner gegenüber der APA erklärte. Nach einer Wartezeit von etwa einer Stunde wurden sie mit einem Ersatzboot sicher an Land gebracht. Es wurden keine Verletzten gemeldet. Die Feuerwehren aus Rust und Oggau wurden zur Unterstützung gerufen, um das beschädigte Schiff abzuschleppen. Insgesamt waren die Einsatzkräfte sieben Stunden lang beschäftigt, um die Situation unter Kontrolle zu bringen und das Boot zu sichern.

Ein Passagier dokumentierte den Vorfall

Ein Passagier teilte seine Erfahrung über Facebook mit und beschrieb den Vorfall als „Schiffbruch“, der durch die geringe Wassertiefe von etwa 1,2 Metern glimpflich verlief. Der Zwischenfall konnte dank der schnellen Reaktion aller Beteiligten ohne weitere Komplikationen gemeistert werden.