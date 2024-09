Zeichen des Miteinanders: Graz feierte den 1. Tag der Religionen

In einer lockeren und offenen Atmosphäre wurden so neue spirituelle Eindrücke gewonnen. Für diesen besonderen Tag wurde von den jeweiligen Gemeinschaften ein abwechslungsreiches Programm gestaltet, das zum gemeinsamen Austausch einladen sollte.

Interreligiöser Dialog

In der Heilandskirche lud Pfarrer Matthias Weigold dazu ein, sich mit dem Thema „evangelisch“ auseinanderzusetzen und diese Gedanken auf unbeschriebenen Blättern zu notieren. Im anschließenden Austausch betonte Weigold die Bedeutung der Sichtbarkeit von Religion im öffentlichen Raum. „Religion ist ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Es macht was mit Menschen, wenn dieser Teil, der ihnen wichtig ist, im Öffentlichen nicht sichtbar ist. Wir kennen das aus unserer Geschichte besonders gut. Wir freuen uns daher sehr, dass es möglich war, diesen Tag heute zu begehen.“ Auch die orthodoxen Glaubensgemeinschaften in Graz beteiligten sich. In die Leechkirche lud Erzpriester Dimitrios Makris von der griechisch-orthodoxen Kirche. Er unterstrich die Bedeutung des friedlichen Miteinanders: „Der Tag der Religionen, an dem alle Menschen die Möglichkeit haben, die verschiedenen Glaubensorte zu besuchen, ist ein guter Anlass, um ein Zeichen zu setzen, dass wir, egal woher wir kommen und egal woran wir glauben, miteinander friedlich leben können.“

„Der Vogel kann nur fliegen, wenn beide Flügel gleich entwickelt sind“

Nadine Reyhani, Vertreterin der Bahá’í-Gemeinde im Interreligiösen Beirat, sah in dem Tag eine Chance, grundlegende Fragen der Religion zu reflektieren. „Ich glaube, die Frage, die sich Religion heutzutage stellen muss, ist, wie wir als Menschen und als Gesellschaft das Leben so gestalten können, dass es lebenswert ist. Dazu kann Religion einen großen Beitrag leisten, da jede Religion sowohl geistige als auch soziale Lehren hat.“ Insbesondere den Abbau von Vorurteilen und die Gleichstellung von Mann und Frau hob sie als wichtiges Prinzip hervor: „Der Vogel kann nur fliegen, wenn beide Flügel gleich entwickelt sind.“ Auch das buddhistische Zentrum She Drup Ling in Graz beteiligte sich aktiv am „Tag der Religionen“. Barbara Klell, Mitbegründerin des Zentrums, zeigte sich begeistert: „Ich finde, dieser Tag ist wahnsinnig bereichernd, um sich gegenseitig kennenzulernen. Interreligiosität war für uns immer schon wichtig, daher machen wir auch regelmäßig einen ‚Tag der offenen Tür‘. Heute war es besonders schön, weil durch den gemeinsam veranstalteten Tag wieder ein anderes Publikum gekommen ist.“

Ein Zeichen für Frieden und Solidarität

Ins Leben gerufen wurde der Tag der Religionen vom Interreligiösen Beirat der Stadt Graz und Bürgermeisterin Elke Kahr. Sie betonte die Bedeutung dieses besonderen Tages: „Es ist ein starkes Zeichen für Frieden und Solidarität. Wir wollen zeigen, wie in unserer Stadt Interreligiosität gelebt wird, und setzen uns für Werte ein, die sich gegen Hass und Unfrieden stellen.“ Eva Wenig, Koordinatorin des Interreligiösen Beirats und Vertreterin von „ComUnitySpirit – Religionen und Kulturen im Dialog“, freute sich über die positive Resonanz: „Der Tag bietet eine wundervolle Gelegenheit, verschiedene Religionsgemeinschaften kennenzulernen und neue Kontakte zu knüpfen oder bestehende zu vertiefen.“