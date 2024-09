Neuer Öffi-Unterricht macht Villachs Volksschulkinder für Busfahrt fit

Mobilitätsreferent Stadtrat Sascha Jabali und Bildungsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig mit Volksschulkindern beim Öffi-Unterricht in Villach.

Veröffentlicht am 23. September 2024, 20:42 / ©Stadt Villach/Karin Wernig

Die Busfahrt zur Schule gehört für viele Volksschüler zum Alltag. Damit die Kinder diese Herausforderung leichter bewältigen können, gibt es ein neues Angebot. Auf Initiative von Mobilitätsreferenten Stadtrat Sascha Jabali Adeh bietet das Busunternehmen Dr. Richard einen Öffi-Unterricht für die Villacher Schulen an. Die Kinder lernen, wie man sich an der Haltestelle und im Bus richtig verhält und Gefahrensituationen vermeiden kann. Auch das richtige Lesen analoger und digitaler Fahrpläne gehört dazu.

Belohnung: das Bus-Diplom

All das wird nach einem theoretischen Teil in der Praxis geübt. Am Ende des Öffi- Trainings wartet ein kleiner Test, der auf die jeweilige Schule und die nahegelegenen Haltestellen abgestimmt ist. Als Belohnung wartet das Bus-Diplom, die offizielle Auszeichnung zum Bus-Profi.

Für Sicherheit im Straßenverkehr

Die Sicherheit am Schulweg liegt uns sehr am Herzen. Ziel ist es auch, schon die Kleinsten für den Öffentlichen Verkehr zu begeistern“, sagt Stadtrat Jabali Adeh. Bildungsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig ergänzt: „Man kann gar nicht früh genug damit beginnen, für Sicherheit im Straßenverkehr und Umweltbewusstsein zu sensibilisieren. Schulen, die ebenfalls ein Öffi-Training anbieten wollen, können sich bei Dr. Richard melden: [email protected]