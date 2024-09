Fußgängerin (34) von Auto angefahren: Wurde mehrere Meter mitgeschleift!

Nach einem schweren Verkehrsunfall in Pfaffenhofen in Tirol wurde eine verletzte Fußgängerin ins Krankenhaus gebracht.

Nach einem schweren Verkehrsunfall in Pfaffenhofen in Tirol wurde eine verletzte Fußgängerin ins Krankenhaus gebracht.

Veröffentlicht am 23. September 2024, 21:11 / ©5 Minuten

Am Montag, den 23. September 2024, kam es auf der Landesstraße L11 in Pfaffenhofen, Tirol, gegen 13.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Ein 62-jähriger Autofahrer fuhr von Osten in Richtung Westen, als er plötzlich mit einer 34-jährigen Fußgängerin kollidierte. Die Frau wurde dabei mehrere Meter auf der Motorhaube des Fahrzeugs mitgeschleift, bevor der Fahrer sein beschädigtes Auto zum Stillstand brachte.

Feldsanitäter entdeckte zufällig die verletzte Frau auf der Fahrbahn

Ein zufällig vorbeikommender Motorradfahrer, der als Feldsanitäter beim österreichischen Bundesheer tätig ist, entdeckte die auf der Fahrbahn liegende Frau und leistete umgehend Erste Hilfe. Die Rettungskräfte, die kurz darauf am Unfallort eintrafen, übernahmen die weitere Versorgung der verletzten Frau. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Hall transportiert. Der Autolenker blieb bei dem Unfall unverletzt. Aufgrund der Unfallaufnahme war die Landesstraße L11 in dem betroffenen Bereich nur einseitig befahrbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2024 um 21:13 Uhr aktualisiert