Wasserglas-Trick: Dreiste Betrugsmasche kostete Tirolerin viel Geld

Am Montag, 23. September kam es in Mils (Tirol) zu einem Einschleichdiebstahl. Dabei läutete eine derzeit unbekannte Frau an der Haustüre einer 79-jährigen Österreicherin und ersuchte um eine Geldspende. Die Dame fragte in weiterer Folge nach einem Glas Wasser, weshalb sie von der Hausbewohnerin in die Küche gebeten wurde. Dort saßen die beiden Damen mit dem Gatten der Österreicherin.

Unbekannte stahl Brieftasche

Als beide Hausbewohner die Küche für kurze Zeit verließen, nahm die unbekannte Dame die Geldtasche der Österreicherin, welche sich auf der Küchenablage befand, und verließ das Haus. In der Brieftasche befand sich ein niedriger dreistelliger Eurobetrag sowie mehrere Ausweise der Hausbewohnerin.