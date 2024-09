Erstes Derby der Saison: EC-KAC Damen treffen auf Villach Lady Hawks

Am 25. September findet das erste Derby der Saison zwischen der Damenmannschaft des EC KAC und den Villach Lady Hawks statt.

Veröffentlicht am 23. September 2024, 21:27 / ©Peter Pegram

Gespielt wird in der Heidi Horten Arena in Klagenfurt ab 20.30 Uhr. Die Villach Lady Hawks wurden letzte Saison Vizemeister und gehen als klarer Favorit ins erste Derby der Saison. In der aktuellen Tabelle befinden sich die Villach Lady Hawks auf dem vierten Platz. Die Damenmannschaft des EC KAC liegen auf dem fünften Platz.