Flammen in Dornbirn: Brand macht Doppelhaushälfte unbewohnbar

Veröffentlicht am 23. September 2024, 21:36 / ©5 Minuten

Am Montagnachmittag, den 23. September 2024, kam es in Dornbirn zu einem folgenschweren Brand. Gegen 15.50 Uhr brach das Feuer zunächst in einem neben dem Wohnhaus geparkten PKW aus. Innerhalb kürzester Zeit griffen die Flammen auf den Carport und schließlich auf den Dachstuhl einer Doppelhaushälfte über. Beim Eintreffen der Feuerwehr breitete sich der Brand weiter im Bereich des Dachstuhls aus.

Flammenbekämpfung aus der Höhe

Die Feuerwehr Dornbirn, die mit neun Fahrzeugen und 75 Einsatzkräften vor Ort war, begann umgehend mit einem Löschangriff. Mithilfe von Atemschutztrupps und einer Drehleiter wurde das Feuer von außen bekämpft, während gleichzeitig eine Erkundung des Hauses stattfand. Glücklicherweise befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. Um den Brand unter Kontrolle zu bringen, musste die Feuerwehr große Teile des Ziegeldaches öffnen.

Zwei Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Zwei Personen, darunter die Hausbesitzerin, erlitten einen Verdacht auf Rauchgasvergiftung und wurden ins Krankenhaus Dornbirn gebracht. Beide konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Die betroffene Doppelhaushälfte ist durch den Brand jedoch unbewohnbar geworden, und das Dach musste provisorisch abgedeckt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2024 um 21:38 Uhr aktualisiert