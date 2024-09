So wird der kühle Dienstag: Zuerst regnerisch, dann lockert es etwas auf

Der Dienstag wird etwas kühler. Am Vormittag regnerisch mit Auflockerungen am Nachmittag.

Der Dienstag wird etwas kühler. Am Vormittag regnerisch mit Auflockerungen am Nachmittag.

Veröffentlicht am 23. September 2024

Am Dienstag zieht eine Störungszone über das Land. Besonders am Vormittag regnet es dabei verbreitet und teils auch stark. Ab Mittag und in den Nachmittag hinein lockert es allmählich auf und es gibt auch wieder sonnige Abschnitte, weitere Schauer sind jedoch da und dort noch einzuplanen. Es wird etwas kühler mit Höchstwerten zwischen 15 und 18 Grad.